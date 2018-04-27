В Санкт-Петербурге наградили победителей и лауреатов международного детского конкурса «Школьный патент–шаг в будущее!»

В Санкт-Петербурге прошла церемония награждения номинантов международного детского конкурса «Школьный патент–шаг в будущее!».

Мероприятие проводилось в средней общеобразовательной школе № 547 Красносельского района Петербурга.

Ребят приветствовали начальник военного технополиса «ЭРА» полковник Федор Дедус и заместитель начальника Управления интеллектуальной собственности, военно-технического сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны подполковник Олег Воробьев.

Федор Дедус обратил внимание на важность вопроса, связанного с повышением уровня изобретательской активности среди молодежи, а также о необходимости дальнейшего развития и внедрения изобретений.

«В истории России немало примеров, когда представители талантливой молодежи честно служили России, активно участвовали в делах просвещения, содействовали развитию экономики, промышленности, обороноспособности страны и решению общественно значимых проблем. В настоящее время наше государство уделяет огромное внимание развитию интеллектуального потенциала подрастающего поколения, создаются условия для творчества и практически неограниченные возможности проявить себя», –– подчеркнул Федор Дедус.

Олег Воробьев рассказал о возможности проведения отдельного мероприятия на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018» с участием победителей и лауреатов конкурса «Школьный патент–шаг в будущее!» в формате совместного «круглого стола» с представителями Минобороны, предприятий и организаций ОПК.

Также на церемонии выступили представители Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Роспатента, Всемирной организации интеллектуальной собственности.