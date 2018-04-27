ВАЖНО: ФСБ предотвратила теракты в Москве

ФСБ пресекла деятельность четырех членов «спящей ячейки» террористической группировки ИГИЛ, которые готовили теракты в Москве, сообщила спецслужба ведомства.

«Пресечена деятельность четырех членов так называемой „спящей ячейки” ИГИЛ*. Данная группа прибыла из города Новый Уренгой и планировала совершение серии резонансных терактов на территории московского региона», — сказано в релизе.

Задержанные ФСБ террористы террористической группировки ИГИЛ* получали указания из Сирии через Telegram, сообщает спецслужба в пятницу.

«При этом координация их деятельности осуществлялась с территории Сирии посредством мессенджера «Telegram», — говорится в сообщении

* Запрещенная в РФ террористическая организация.