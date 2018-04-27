Великобритания возлагает надежды на CAR-T-терапию

Национальная служба здравоохранения (NHS) Англии объявила, что намерена ускорить внедрение терапии с использованием химерных антигенных рецепторов (CAR-T-терапии) в клиническую практику для лечения рака. Главный исполнительный директор службы Саймон Стивенс (Simon Stevens), выступая на собрании Ассоциации фармацевтической промышленности Великобритании, призвал производителей содействовать этому, устанавливая разумную цену.

В сентябре прошлого года метод CAR-T-терапии был впервые лицензирован в США, для лечения острого лимфобластного лейкоза. Затем официально одобрили еще один метод, на этот раз для лечения лимфомы. Терапия основана на использовании Т-лимфоцитов с химерными антигенными рецепторами (chimaeric antigen receptor, CAR). У больного берутся его собственные Т-лимфоциты и подвергаются генетической модификации, в ходе которой им передается ген определенного белка – поверхностного рецептора клетки. Данный белок способен избирательно связываться с антигенами – белками раковых клеток именно того типа, который есть у данного человека. Таким образом, Т-лимфоциты, вернувшись в организм пациента, уже обучены распознавать и уничтожать клетки его опухоли.

Испытания терапии, основанной на применении химерных антигенных рецепторов, начались в 2011 году и с тех пор счет успешно вылечившихся пациентов уже идет на сотни. Однако большой проблемой остается высокая стоимость терапии. В США терапевтический метод Kymriah – первый получивший одобрение медот CAR-T-терапии – стоит 475 тысяч долларов. Саймон Стивенс в своем выступлении отметил, что NHS за 70 лет своей истории всегда стремилась продвигать новаторские методы лечения, но, чтобы сделать их доступными и максимально эффективными, необходима помощь производителей.

Сейчас в больнице Лондонского университетского колледжа и ряде других медицинских центров Великобритании уже идут клинические испытания нескольких методов CAR-T-терапии. Профессор Чарльз Свэнтон (Charles Swanton), главный врач Центра исследований рака (Cancer Research UK) говорит, что рад видеть заинтересованность NHS в самых последних разработках в области иммунотерапии онкологических пациентов. Но он отмечает и ряд проблем, которые необходимо будет преодолеть. «CAR-T-терапия показала большие перспективы для пациентов с определенными типами рака крови, но лечение является сложным, высоко персонализированным и может вызвать серьезные побочные эффекты у некоторых пациентов. Процесс генетического изменения собственных иммунных клеток пациента чрезвычайно сложен, а также очень дорог. Мы надеемся, что производители смогут договориться об условиях, которые обеспечат доступность лечения для пациентов в Великобритании», – говорит Свэнтон.