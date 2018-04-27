Весна-осень 2018: платье-облако на каждый день

Вот и наступила весна. Дома моды уже показали коллекции весенне-летнего сезона, так что нетерпеливые девушки могут начинать примерять новые одежки.

Высокую моду, творческие изыски стилистов оставим на потом. Поговорим о самом актуальном – повседневной одежде. Как можно видеть на www.segodnya.ua/style главные позиции в новом сезоне занимают романтичные, летящие платья. Узкие брючки, костюмы мужского кроя, практичный спортивный стиль уходят в тень.

Самые модные – свободные платья без всякого акцента на талии и даже вытачек. Актуальная длина – либо в пол, либо мини. Платья-рубашки, платья-халаты, платья-поло популярны, как никогда. Они могут быть многослойными, асимметричного кроя либо классического прямого силуэта. Главное: ткань должна ложиться естественными складками, парить вокруг фигуры, не подчеркивать ее, а прятать. Такое вот платье-облако.

В моде и платья с отрезной талией, но в этом случае юбки обязательно должны быть пышными. Приветствуются «солнце», трапеция, юбка-колокол, плиссе. Плиссировка, кстати, находится на пике популярности. Ее используют и для платья в целом, и для отдельных деталей – воротника, манжет, различного декора.

Романтичность образов подчеркивается обилием отделки. Воланы, кружева, банты, вставки из прозрачной или ажурной ткани – повседневный атрибут. Причем, кружева, к примеру, могут сочетаться не только с легкими тканями, но и с вязаным трикотажем.

Последний не выходит из моды уже пару лет и в будущем сезоне опять не собирается сдавать позиции. Весной стилисты предлагают носить плотные и длинные свитера, жакеты. Летом – платья свободного силуэта из самого тонкого трикотажа с прозрачными вставками на спине, в зоне декольте, по подолу. Можно вообще чередовать то и другое полосами.

Самые модные ткани сезона: шелк, шифон, атлас, лен, сатин. Писк весны-лета – так называемое лазерное тиснение, то есть перфорированная, вся в дырочках ткань. Девушки вроде бы одеты, но не до конца. На подиуме модели щеголяли и в полностью прозрачных одеяниях — даже без нижнего белья. Однако вряд ли такой обнаженный стиль станет массовым.

Лидером среди принтов на этот раз становится растительный. Такого обилия крупных и пышных цветов не было очень давно. Пионы и розы, маки и гвоздики, хризантемы и астры затмили все прочие рисунки. Стойко держащиеся в последнее время леопардовый окрас или этнические орнаменты с нами прощаются. Категорически не в тренде и расцветка в мелкий цветочек.

На втором месте по популярности – геометрия: полоска (часто продольная) и клетка, зигзаг, ромб и горох. На третьем – абстрактные рисунки: размытые пятна, смутные переливы, нечто непонятное и таинственное.

Цвет – только спокойный. Кричащие неоновые и кислотные оттенки ушли в небытие. На первом плане романтические настроения, значит, на душу ложится пастель: цвет тепленного молока, нежно-розовый, воздушно-голубой, прозрачно-бирюзовый, мятный.

Даже яркая летняя палитра, которая тоже присутствует, выглядит на этот раз приглушенной, максимально близкой к природной. В тренде: темно-красный, оранжевый, желтый, синий и зеленый. В общем, все естественное, не раздражающее глаз.