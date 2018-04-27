Вика Борисевич высказалась об отношениях Саши Гобозова и Оли Жариковой

Всем привет, мои красивые! Сегодня поделюсь с вами впечатлениями об отношениях Оли и Саши. По моему мнению, это красивая пара. Оля заботливая, красивая, добрая по своей натуре девушка, вот только живет в её голове несколько тысяч букашек. И, кстати, о них. Саша похудел, похорошел, посвежел, ему девушки стали делать комплименты, в том числе Иванка. Олю абсолютно это не радует. Стоит задаться вопросом: почему? Может, ревнует? Не уверена в себе? Или Саша и вовсе ей не нужен, а это лишь повод? Ответа на этот вопрос не знает никто. Я считаю, что Оля должна Сашей только гордиться. Тем более он ей сказал: вот если бы ты похудела, Оля, мне бы было приятно, что все восхищаются твоим достижением. И, кстати, Оля забросила свою диету окончательно. В зале не была ни одного раза, на питании продержалась ровно неделю, пока ей готовил Саша. Называется это все: ни себе, ни людям. Также Оле неприятно, что он смотрит на окружающих девушек, которые находятся в периметре. Хотя ревность совсем необоснованная. Мне кажется, что Оле нужно просто наслаждаться моментами и временем, которое она проводит рядом с Сашей. Он делает для неё все, но, к сожалению, девушка не совсем это ценит. Возможно, не верит, что существуют идеальные отношения. Но я душой и телом хотела бы, чтобы ребята нашли в себе силы, помирились и не ссорились по таким пустякам. Всем тёплой и нежной весны!