Вика Борисевич высказалась об отношениях Саши Гобозова и Оли Жариковой

Всем привет, мои красивые! Сегодня поделюсь с вами впечатлениями об отношениях Оли и Саши. По моему мнению, это красивая пара. Оля заботливая, красивая, добрая по своей натуре девушка, вот только живет в её голове несколько тысяч букашек. И, кстати, о них. Саша похудел, похорошел, посвежел, ему девушки стали делать комплименты, в том числе Иванка. Олю абсолютно это не радует. Стоит задаться вопросом: почему? Может, ревнует? Не уверена в себе? Или Саша и вовсе ей не нужен, а это лишь повод? Ответа на этот вопрос не знает никто. Я считаю, что Оля должна Сашей только гордиться. Тем более он ей сказал: вот если бы ты похудела, Оля, мне бы было приятно, что все восхищаются твоим достижением. И, кстати, Оля забросила свою диету окончательно. В зале не была ни одного раза, на питании продержалась ровно неделю, пока ей готовил Саша. Называется это все: ни себе, ни людям. Также Оле неприятно, что он смотрит на окружающих девушек, которые находятся в периметре. Хотя ревность совсем необоснованная. Мне кажется, что Оле нужно просто наслаждаться моментами и временем, которое она проводит рядом с Сашей. Он делает для неё все, но, к сожалению, девушка не совсем это ценит. Возможно, не верит, что существуют идеальные отношения. Но я душой и телом хотела бы, чтобы ребята нашли в себе силы, помирились и не ссорились по таким пустякам. Всем тёплой и нежной весны!
АктуальноТрамп в июле посетит Великобританию - Sky - 16:25 Шведскому изобретателю дали пожизненный срок за убийство журналистки - 16:32 Глава армянского минспорта оставил пост ради протестов - 16:32 Москвичей предупредили о желтом уровне погодной опасности - 16:33 Темный шоколад снижает стресс и уменьшает воспаление - 16:33 Инвесторы UC Rusal попросили США дать им избавиться от облигаций - 16:33 Росфинмониторинг связал депутатов и губернаторов с отмыванием миллиардов в - 16:33 Более 1000 снарядов обрушилось на Донецк, Горловку и Ясиноватую – ДНР - 16:49 Певица Варвара вошла в жюри международного конкурса акапельного пения - 16:53 Главу Мадрида поймали на краже крема из магазина - 17:04 Цены на бензин в Крыму упадут после открытия моста — ФАС - 17:21 Меган Маркл в элегантном образе посетила поминальную службу вместе с принцами - 17:28 Супрун рассказала, сколько врачи будут получать за пациентов - 17:35 Космонавт поделился снимками Крымского моста с борта МКС - 17:41 Представитель Карапетяна опроверг его уход с поста и.о. премьера Армении - 17:53 Отсрочку курортного сбора в Крыму связали с открытием моста - 17:53 Навальный собрал 373 млн рублей на президентские выборы - 17:54
Новости » Шоу-бизнес » Вика Борисевич высказалась об отношениях Саши Гобозова и Оли Жариковой
Вика Борисевич высказалась об отношениях Саши Гобозова и Оли Жариковой
Добавлено: 27 апр 2018 в 15:56, Категория: Шоу-бизнес
Материалы по теме:
Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 27 апр 2018 в 15:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
Добавить комментарий
Популярное на сегодняеще новости
Новости Россииеще новости
Новости шоу-бизнесаеще новости
Новости политикиеще новости
Новости экономикиеще новости
Новости обществаеще новости
В Санкт-Петербурге наградили победителей и лауреатов международного детского конкурса «Школьный патент–шаг в будущее!»
Происшествияеще новости
Новости Украиныеще новости
Мировые новостиеще новости
Лента новостей
Парламентарии рекомендовали правительству вернуть вытрезвители - 15:27 ФСБ отчиталась о предотвращении терактов в Москве - 15:27 Россельхознадзор разрешил поставку турецких томатов с 1 мая - 15:27 Хабенский поведал о кровавом поцелуе с Анджелиной Джоли - 15:25 Близкий соратник Виктора Януковича заявил о намерении вернуться в Украину - 15:21 Песков прокомментировал показания Родченкова в CAS - 15:18 Розенко анонсировал новое повышение пенсий в этом году - 15:07 В Военной академии РХБЗ прошел День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах - 15:04 ВАЖНО: ФСБ предотвратила теракты в Москве - 15:03 Опубликовано видео посадки нового истребителя Су-57 - 15:00 В Санкт-Петербурге пройдет выставка урбанистики, которую должен посетить каждый - 14:56 Эксперт назвал сомнительной скорую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына - 14:42 Богдана Николенко еще многого не видела на Сейшелах - 14:37 США составили список своих союзников и оппонентов в ООН - 14:02
Последние новости
Фетисов назвал провалом поражение россиян в четвертьфинале ЮЧМ по хоккею - 16:07 Подан первый иск к Роскомнадзору из-за последствий попыток блокировки Telegram - 16:01 Главы КНДР и Южной Кореи приняли декларацию об объединении - 16:00 Депутат Леонид Слуцкий убежден, что ПАСЕ должна отказаться от санкций против депутатов и сенаторов - 16:00 Следы рассказали об охоте древних жителей Америки на гигантских ленивцев - 16:00 Навальный отказался проводить акцию 5 мая по маршруту мэрии Москвы - 15:59 Главы Северной и Южной Кореи подкормили сосну почвой из обеих стран - 15:59 В Российский союз автостраховщиков пришли с обыском - 15:59 Вика Борисевич высказалась об отношениях Саши Гобозова и Оли Жариковой - 15:56 На шахте в Кривом Роге произошла авария, есть жертвы - 15:42 Ссора США и Германии достигла пика: Трамп устроит Меркель «взбучку» – СМИ - 15:40 ABBA записала новую песню впервые за 35 лет - 15:28 Суд в Томске признал незаконным отказ мэрии проводить «Монстрацию» - 15:28