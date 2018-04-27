«ВКонтакте» обвинила Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета

Управляющий директор социальной сети «ВКонтакте» Андрей Рогозов обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы современного интернета из-за блокировки сторонних ресурсов в попытках ограничить доступ к Telegram.

«Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современного интернета ограничивается доступ к множеству ресурсов. Полностью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются миллионы людей. Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических», — говорится в заявлении Рогозова.

Он отметил, что после блокировки одного из IP-адресов соцсети часть ее пользователей временно лишилась доступа к аккаунтам. Кроме того, из-за нестабильной работы после блокировок Роскомнадзора команде «ВКонтакте» пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, которая используется для борьбы со спасом. Также лишилась поддержки технология АМР, позволяющая открывать внешние страницы в мобильных приложениях.

Рогозов также подчеркнул, что передача ключей шифрования «невозможна по определению».

«Одна из основных технологий, которая гарантирует безопасность данных - end-to-end шифрование, которое происходит на конечном устройстве пользователя. Передача каких-либо ключей и получение доступа к информации за пределами устройства невозможна по определению. Так работают большинство ведущих сервисов обмена сообщениями в мире. Оконечное шифрование позволяет обеспечить конфиденциальность разговоров и защиту от получения к ним доступа третьей стороной», — заявил он.

Управляющий директор «ВКонтакте» также пообещал в ближайшее время запустить голосовые и видеозвонки с end-to-end шифрованием. Рогозов подчеркнул, что «никто кроме вас и вашего собеседника никогда не сможет получить содержимое разговора».

Представители «ВКонтакте» и «Одноклассников» также сообщили РИА Новости, что постоянно мониторят доступность своих ресурсов, обеспечивая их бесперебойную работу.

«Мы постоянно следим за доступностью наших ресурсов и принимаем необходимые меры по обеспечению к ним бесперебойного доступа», — сказал представитель «ВКонтакте».

Пресс-служба «Одноклассников» сообщила агентству, что благодаря оперативным действиям технической команды сайт и приложения продолжали работать без сбоев для всех миллионов пользователей соцсети.