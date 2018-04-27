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» » ВКС России спешат на помощь: Наступление «Аль-Каиды» захлебнулось в крови, уничтожены танки и боевики (ВИДЕО)

ВКС России спешат на помощь: Наступление «Аль-Каиды» захлебнулось в крови, уничтожены танки и боевики (ВИДЕО)


Добавлено: 27 апр 2018 в 21:18, Категория: Новости на сегодня
ВКС России спешат на помощь: Наступление «Аль-Каиды» захлебнулось в крови, уничтожены танки и боевики (ВИДЕО)

Как сообщалось, прошлым вечером объединенные силы террористов начали наступление в северо-западной части провинции Хама. Жестокие бои вспыхнули на нескольких фронтах.

Банды открыли массированный огонь из артиллерии и РСЗО по позициям Сирийской Арабской армии и в городах Мугайр, Керназ, Хамамият и к югу от г. Кафр Набуда.

Затем на штурм пошли сотни исламистов во главе с отрядами «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*).

Удар банд был мощным, но не неожиданным и на помощь обороняющимся быстро прилетела российская военная авиация. Лётчики ВКС РФ начали уничтожать технику и живую силу врага.

Военный источник передал «Русской Весне» кадры с работой наших боевых самолётов. На первом видео бомбовым ударом уничтожен танк террористов, на втором видео поражены 2 пикапа с пулемётами.

Воодушевлённые воздушной поддержкой армейцы ответили ракетно-пушечным огнём по силам и объектам джихадистов, а затем перешли в контрнаступление.

Десятки боевиков были убиты в результате этого провального наступления, также уничтожены их танки, БМП и пикапы с крупнокалиберными пулемётами.

Ранее военный источник передал «Русской Весне» видео (№3), на котором артиллерия САА уничтожает позиции джихадистов у н.п. Мурек, здесь было убито до 20 боевиков и уничтожено 2 единицы их военной техники.

*Запрещенная в РФ террористическая организация


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Добавлено: 27 апр 2018 в 21:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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