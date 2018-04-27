Владелец «Зимней вишни» передаст здание городу и оплатит снос

Основной владелец сгоревшего торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерово готов передать его властям города и оплатить снос. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

«Собственников у здания около 40, но основной — "Кемеровский кондитерский комбинат" — уже дал согласие на отказ от него в пользу муниципалитета, он готов оплатить и снос здания в целом, и создание на его месте того, что хотели бы видеть кемеровчане», — приводит его слова «Интерфакс».

Глава города отметил, что с остальными собственниками идут переговоры, и некоторые из них «также готовы отказаться и отдать свою собственность муниципалитету».

Мэр добавил, что территория под ТЦ «может быть признана рекреационной», «дальше будет решен вопрос изъятия, компенсации собственникам».

Основным владельцем «Кемеровского кондитерского комбината» является миллиардер Денис Штенгелов, проживающий в Австралии.

Пожар в «Зимней вишне» 25 марта унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. Пожар начался на последнем, четвертом этаже здания.