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Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны


Добавлено: 27 апр 2018 в 04:56, Категория: Экономика
Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Безработные граждане Белоруссии получат новые обязанности. Постановление Совмина №314 от 24 апреля 2018 года определило список услуг, которые будут оплачиваться незанятым в экономике страны трудоспособным населением по экономически обоснованным тарифам.

Неработающие граждане Белоруссии отныне должны будут полностью оплачивать следующие коммунальные услуги: теплоснабжение, горячее водоснабжение и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов. Постановление вступит в действие с 1 января следующего года.   

В настоящий момент население Белоруссии возмещает примерно 80% затрат на потребляемую электроэнергию, 20% — на тепловую. 

Стоит отметить, что в январе этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ, отменяющий взимание денежного сбора с неработающих граждан страны.


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Добавлено: 27 апр 2018 в 04:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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