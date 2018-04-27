Власти Белоруссии подготовили неприятный сюрприз для безработных жителей страны

Безработные граждане Белоруссии получат новые обязанности. Постановление Совмина №314 от 24 апреля 2018 года определило список услуг, которые будут оплачиваться незанятым в экономике страны трудоспособным населением по экономически обоснованным тарифам.

Неработающие граждане Белоруссии отныне должны будут полностью оплачивать следующие коммунальные услуги: теплоснабжение, горячее водоснабжение и газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов. Постановление вступит в действие с 1 января следующего года.

В настоящий момент население Белоруссии возмещает примерно 80% затрат на потребляемую электроэнергию, 20% — на тепловую.

Стоит отметить, что в январе этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ, отменяющий взимание денежного сбора с неработающих граждан страны.