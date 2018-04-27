Время «Ч» уже близко. Резиденты всемирного государства объявили о присвоении каждому россиянину личного номера

Сегодня, 27 апреля, в информационном потоке множества СМИ засветилась новость, которую следящие за внедрением в России тотального электронного контроля, строго говоря, давно ожидали. Руководство Центробанка и их коллеги-смотрящие от «хозяев денег» из Минкомсвязи и Минфина собрались за закрытыми дверями и порешали за всю страну, что т.н. сквозной идентификатор (единый пожизненный личный номер в огромном едином госреестре персональных данных) будет присваиваться каждому гражданину с 2019 года. Мнение граждан в данном случае, как вы уже поняли, никто учитывать не собирается: госструктуры и, главное, банкстеры – обладатели реальной власти по «учету и контролю» в строящемся глобальном тоталитарном обществе, уже не пытаются создавать хотя бы видимость демократии. И если архитекторы цифрофашизма не получат решительный народный отпор, то… в общем, не говорите, что вас не предупреждали.

Объяснения у авторов неотроцкистского проекта по традиции исключительно благие – по аналогии с принятым в конце прошлого года законом о добровольно-принудительной биометрической идентификации россиян, о котором подробно рассказывала РИА «Катюша». Якобы единая база данных по пенсиям, медицинскому страхованию, паспортным данным, ключом от которой будет уникальный личный номер, упростит наше взаимодействие с госорганизациями и банками. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова ранее сообщала, что по персональному идентификатору можно будет также получать финансовые услуги. Ну а мы скромно предположим, что в ближайшем будущем абсолютно все финансовые операции физлица (зарплата, пособия, покупки, кредиты и т.д.) будут привязаны к его личному номеру. Более того, «Известия» передают слова некого «источника, близкого к Минкомсвязи», согласно которому «со временем сквозной идентификатор заменит гражданам остальные документы».

Ах, какое же волшебное упрощение документооборота и жизни в целом нас теперь ждет, какое невиданное повышение комфорта и даже безопасности – тут же начали на голубом глазу заливать «эксперты» всех мастей – как ангажированные, так и те, кто совершенно не в теме. Все настолько весело и позитивно, что в самих министерствах, равно как и в Банке России, журналистам просто не стали отвечать ни на один официальный запрос. В самом деле, зачем напрягаться, если все планы глобалистов уже были озвучены в Государственной думе в начале нынешнего года, остается только проводить кулуарные переговоры с учетом мнения крупнейших ростовщиков и проводника воли ФРС и МВФ в лице ЦБ. Как мы уже рассказывали, госслужащие и другие привилегированные лица смогут обойти обязательную регистрацию в ЕСИА (на портале госуслуг) и в Единой биометрической системе (ЕБС) – то есть себя от невиданных ранее «комфорта и удобств» представители власти благополучно обезопасили. А значит, господам Грефу, Набиуллиной и Ко можно уходить в откровенный игнор и спокойно закрывать ворота электронного ГУЛАГа.

Глобализаторы просто поэтапно реализуют методички, спущенные из-за океана. Еще 8 февраля 2018 г. в материале «Центробанк захлопывает электронную ловушку. Правительство и ЦБ РФ присвоят пожизненное цифровое имя каждому россиянину и сольют все личные данные в единую базу» «Катюша» расписала всю подноготную проводимых «инновационных реформ» под эгидой цифровой экономики. Лоббисты этой темы много лет безуспешно бились с православной и патриотической общественностью, пытаясь превратить СНИЛС в единый идентификатор, но на фоне победной поступи биометрии оказалось, что можно просто плюнуть на любые согласования, а также на Конституцию, на базовые права граждан на тайну личной жизни, на безопасность персональных данных, наконец, на само право выбора – идти к ростовщикам за «электронной меткой» или остаться дома. Тревожные запросы общественного уполномоченного по защите семьи Ольги Баранец также ни к чему не привели – в Совете Федерации, к примеру, официально и авторитетно ответили, что никаких угроз нацбезопасности и суверенитету России вхождение в созданную извне единую цифровую среду не несет. Примеры массовой кражи «цифровых личностей» в аналогичной системе в Индии, равно как и взломы хакерами-школьниками электронных дневников, базы данных Рособрнадзора, личных кабинетов военнослужащих в нашей стране (это лишь малая толика просочившихся в СМИ фактов), как и отказы всех «продвинутых европейских держав» создавать общую базу данных с одним личным номером для своего населения наших сенаторов совершенно не беспокоят.



Мнение большинства ответственных чиновников, как видим, ничем не отличается от позиции замшелого либерала, директора «Левада-центра» Льва Гудкова, который сегодня успел заочно окрестить всех противников выстраиваемой системы «православными фундаменталистами». Удивительно как все ставится с ног на голову: всего каких-то 70 лет назад на Нюрнбергском процессе присваивание нацистами цифрового номера узникам концлагерей было заклеймено как преступление против человечности, а сегодня преступниками (религиозные фундаменталисты, на минуточку – это экстремисты, зачастую – террористы) именуются противники насаждаемого нового мирового порядка.

«Цифровые евангелисты» и трансгуманисты вплотную подошли к реализации своей мечты о превращении человека в «биообъект», в цифровую личность (а только такие личности, если верить замминистру массовых коммуникаций и связи Алексею Козыреву, и нужны цифровой экономике). Все материальные продукты, производимые на планете, все животные уже имеют персональные номера и внесены ими в чудовищную глобальную систему учета и контроля, не снившуюся даже социалистам-утопистам типа Сен-Симона. Теперь, согласно их принципам социальной инженерии – очередь за человеком. С очень большой долей вероятности можно предположить, что вскоре ради нашего же «удобства и безопасности» все личные документы и персональные переместят в один чип-идентификатор (метку или тавро, которыми ПОКА метят только скотину). Он и будет единственным алгоритмом взаимодействия постчеловека с государством и социумом. Почему постчеловека? Потому что эпоха человека разумного, как мы его знали, эпоха личной свободы вообще и свободы воли в частности, подходит к концу. Думается, это должно беспокоить далеко не только «православных фундаменталистов» и не сомневающихся в истинности Откровения Иоанна Богослова. Этот вызов касается каждого, кто хочет сохранить человеческий облик. Как говорил известный иеромонах Серафим (Роуз) в 80-е годы прошлого века: «Сейчас позднее, чем мы думаем».

Виктор Семенов