В сенате США хотят заблокировать поставки Турции новейших истребителей F-35 

Группа сенаторов, среди которых республиканцы и демократы, хотят заблокировать поставки Турции новейших истребителей F-35 из-за заключения в Турции американского пастора Эндрю Брансона.

Законопроект был представлен сенаторами Джеймсом Ленкфордом, Жанин Шахин, Томом Тиллисом.

В рамках многонациональной программы разработки истребителей пятого поколения под эгидой США Турция обязалась купить 116 F-35.

Как заявил сенатор Ленкфорд, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган «пренебрегает верховенством закона», и поэтому поставки чувствительных технологий этому правительству «чрезвычайно рискованные».

«Стратегические решения Турции, к сожалению, все больше выпадают из линии и иногда противоречат интересам США», — говорится в опубликованном заявлении сенатора.

«Кроме того, турецкое правительство продолжает все больше сближаться с Россией, в то время как они держат в тюрьме невинного американского пастора, чтобы использовать его как пешку в ходе политических переговоров», — добавил Ленкфорд.

Тиллис, в свою очередь, отметил, что Турция «подрывает отношения между двумя странами».

При этом ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что покупка Анкарой ЗРК С-400 у России может негативно повлиять на поставку в Турцию F-35.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к попытке госпереворота в ночь на 16 июля 2016 года. Сам Гюлен заявил о своей непричастности и осудил мятеж, однако турецкие власти потребовали от США, где проживает оппозиционный проповедник, его экстрадиции. В Турции после мятежа были арестованы около 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы около 140 тысяч госслужащих.

Среди задержанных оказался евангелический пастор Брансон, который удерживается властями Турции с октября 2016 года. В мае 2017 года президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом попросил освободить Брансона, а в сентябре Эрдоган предложил США выдать Гюлена в обмен на Брансона.

Ранее прокуратура Турции потребовала для Брансона пожизненного заключения в связи с тем, что пастор, по ее версии, контактировал с имамом организации Гюлена FETO Бекиром Базом и получал деньги из-за рубежа, на которые вел подрывную деятельность.

Сам Брансон, живущий в Турции около 25 лет, эти обвинения отрицает. Он заявил в суде, что «любит Турцию и молится за нее».