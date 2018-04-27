В Швеции подростки-мигранты изнасиловали активистку, выступавшую против депортации беженцев

В Швеции двое афганских подростков изнасиловали 40-летнюю женщину, которая поддерживала кампанию против депортации мигрантов.

Как пишет The Daily Mail, женщина познакомилась с подростками в баре одного из отелей, между ними завязалась беседа.

Они решили продолжить общение в помещении, где проживали мигранты. Там подростки и совершили нападение на женщину.

На ее слова о том, что она не хочет заниматься с ними сексом, афганцы спросили: «Зачем же ты тогда пошла с нами?». В итоге женщину изнасиловали, в том числе противоестественным образом.

Злоумышленники были задержаны и предстали перед судом. Одного из них признали виновным в изнасиловании и приговорили к 15-месячному тюремному заключению, штрафу и последующей депортации.

Второй участник изнасилования отделался трехмесячным испытательным сроком за сексуальные домогательства.