Встреча надежды и реализма: западные СМИ об историческом саммите лидеров двух Корей и результате

Символическим в буквальном смысле слова стал шаг главы КНДР Ким Чен Ына, который перешагнул военно-демаркационную линию, попав на территорию Южной Кореи в приграничном пункте Пханмунджом. "Рокетмен", как называл его глава Белого дома Дональд Трамп, сделал не менее символическое и сенсационное заявление, объявив, что прекращает свои ядерные испытания и готов к выполнению всех обязательств по денуклеаризации Корейского полуострова.Стоит ли делать преждевременные выводы после первого раунда этих переговоров, какие препятствия могут возникнуть на пути к примирению двух Корей, а также как саммит может повлиять на будущую встречу президента США и Ким Чен Ына и на ядерную безопасность мира в целом – пытались проанализировать иностранные СМИ.Встреча президента Южной Кореи с Кимом должна дать старт ядерному разоружению Корейского полуострова, подготовить заключение мирного договора и заложить основу для более тесных отношений между двумя Кореями.