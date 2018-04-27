«Яндекс» обратился в Роскомнадзор за разъяснениями из-за блокировки IP-адресов

Компания «Яндекс» ждет «разъяснений Роскомнадзора» в связи с недавней блокировкой ее ресурсов. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью «Яндекса» Очир Манджиков.

«Сегодня ночью в реестре Роскомнадзора внезапно появилось пять IP-адресов "Яндекса". Наши адреса пробыли в реестре около двух часов, на текущий момент IP-адреса из этого списка пропали», — сообщил он, отметив, что технические специалисты компании следили за ситуацией и поддерживали доступность сервисов.

Наряду с «Яндексом» Роскомнадзор блокировал несколько IP-адресов «ВКонтакте», Одноклассников», Twitter, Facebook, LiveInternet.

Волна блокировок продолжается с 16 апреля, когда ведомство начало блокировать Telegram в России. Под ограничения попали около 18 млн адресов Google и Amazon, которые могли использоваться Telegram для обхода блокировок.

Пострадали как компании, которым необходимы облачные технологии, там и научные работники, лишившиеся доступа к международным публикациям. Сам Telegram у многих пользователей работает.