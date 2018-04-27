Юнармейцы Санкт-Петербурга приняли участие в историко-географическом диктанте

Сегодня на базе Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва юнармейцы средних образовательных учреждений Санкт-Петербурга приняли участие в историко-географическом диктанте.

В этом году он был приурочен к Дню великой Победы и 315-летней годовщине основания Санкт-Петербурга. Также организаторы подготовили новый формат проведения мероприятия. Помимо традиционного теста, состоящего из 25 вопросов на знание истории и географии, юнармейцы написали диктант по русскому языку и эссе по предложенному историческому высказыванию.

Перед началом диктанта участников и их руководителей поприветствовал заместитель начальника академии по работе с личным составом полковник А.В. Фроловичев. Он поблагодарил всех юнармейцев, принявших участие в написании диктанта, а также их педагогов и руководителей за хорошую подготовку и воспитание патриотизма и любви к стране у подрастающего поколения.

В течение 45 минут более 80 юнармейцев отвечали на вопросы, выполняя сложные и интересные задания по теме «Санкт-Петербург – морская столица России». Все – учащиеся шестых, седьмых и восьмых классов. Участники диктанта отвечали на вопросы, глядя на слайды, меняющиеся каждую минуту, и записывая правильный ответ в специальный бланк.

Юнармейцы, принявшие участие в историко-географическом диктанте, показали глубокие знания истории российского государства, истории возникновения и основания Санкт-Петербурга как морской и государственной столицы России, современных достижений города-порта.