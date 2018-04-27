Захарова сравнила политику Запада с прятками за синей тряпкой

Вся политика западных партнеров России проходит в тайне, словно за синей тряпкой, которую представители властей США повесили на заборе здания генконсульства России в Сиэтле, закрыв тем самым от камер СМИ свое проникновение. Такое мнение в эфире телеканала «Россия» высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Эта тряпка настолько символична. Всё, что делают наши западные партнеры сейчас, проходит также за такой тряпкой. Не хватает мужества, честности, открытости. Ты взламываешь? Скажи честно — мы взламываем, — отметила Мария Захарова. — Вся дипломатия; да какая там дипломатия — вся политика за такой синей тряпкой».

По словам официального представителя МИД РФ, США не остановятся на этом.

«Это политика, курс, который они провозгласили. У них такие же планы и такие же идеи в отношении целого ряда государств», — отметила Захарова, отвечая на вопрос о том, последует ли продолжение конфликта.

«У них для каждого свои методы — нас можно только тряпкой, другое, наверное, страшно», — сообщила она, напомнив о торговой войне между США и Китаем.

Несмотря на это, Мария Захарова в очередной раз подтвердила, что Россия будет и далее нацелена на сотрудничество с властями США.

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