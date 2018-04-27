Законопроект о смене часового пояса в Волгоградской области внесён в Госдуму

Депутаты Волгоградской областной думы внесли в Госдуму проект федерального закона, предполагающий смену часового пояса в регионе. Соответствующий документ имеется в распоряжении «Парламентской газеты».

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«Проект <…> предусматривает переход Волгоградской области из 2-й часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)», — указывается в пояснительной записке.

Авторы документа указывают, что в органы власти региона поступило значительное количество обращений, в том числе от общественных объединений и муниципальных органов, с жалобами на сокращение светового дня, снижение трудовой активности, ухудшение здоровья в связи с нарушением естественных биоритмов человека. Жители области также обращали внимание на рост платежей за потребление электроэнергии.

В связи с этим в Волгоградской области было решено провести референдум по вопросу смены часового пояса. Он состоялся 18 марта, 58,82% избирателей проголосовали за перевод стрелок часов на один час вперёд по отношению к московскому времени. Явка составила 66,38%.

С инициативой о референдуме выступила Общественная палата Волгоградской области. Предложение поддержал глава региона Андрей Бочаров. Региональный центризбирком признал референдум состоявшимся. 25 апреля депутаты областной думы проголосовали за внесение законопроекта о смене часового пояса в Госдуму. Читайте по теме

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Принятие законопроекта учитывает мнение большинства населения Волгоградской области, позволит создать более благоприятные и безопасные условия труда, а также повысить эффективность использования светлого времени суток, сократить объёмы потребляемой электроэнергии, то есть окажет положительное влияние в целом на социальную и экономическую ситуацию в регионе, отмечают авторы документа.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу 28 октября 2018 года в 2 часа 00 минут», — говорится в тексте законопроекта.

Такой срок перехода в другой часовой пояс волгоградские парламентарии предлагают исходя из аналогичного опыта других регионов. Ранее отмечалось, что в среднем срок прохождения документов в Госдуме по вопросу исчисления времени составляет около полугода. Астраханской области для этого потребовалось пять с половиной месяцев, а Саратовской — шесть месяцев.

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