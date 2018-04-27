Заявивший о своем ВИЧ-статусе победитель «Евровидения» перестал быть женщиной

Певица Кончита Вурст, ставшая победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение – 2014», завершила свои выступления. Об этом заявил певец Томас Нойвирт, в течении 10 лет выступавший в ее образе.

Австрийский певец Томас Нойвирт говорит о себе все чаще. В начале месяца он признался в своем положительном ВИЧ-статусе. Теперь же в интервью изданию The Independent он заявил, что отказался от сценического образа «бородатой женщины» Кончиты Вурст, которая принесла ему победу в "Евровидении - 2014" и мировую славу.

По словам артиста, он долго планировал сменить имидж и рад, что это наконец-то произошло. «Я делаю то, что хочу делать, и одеваюсь так, как мне хочется в настоящий момент, и сейчас мне хочется выглядеть более мужественно», – подчеркнул исполнитель.

Певец сказал, что был рад своему сценическому образу Кончиты Вурст последние 10 лет. Несмотря на огромный потенциал Кончиты, сейчас он ищет вдохновение для дальнейшего творчества и ему нравится на сцене выглядеть таким, каков он в повседневной жизни. «Я начал с дивы в золотом платье, а теперь я более бородатый дрэг-певец в ботинках», – резюмировал Нойвирт.

Фото: wikimedia commons, Ailura