Жители ОРДО массово дозваниваются родным по Vodafone

Во временно неподконтрольном Украине Донецке постепенно восстанавливается стабильный сигнал мобильного оператора Vodafone. Об этом пишут местные жители в социальных сетях.

Они публикуют фото телефонов, на которых видно, что сигнал связи достаточно хорош. При этом все больше дончан смогли дозвониться до своих близких.

«Вообще после некоторых манипуляций vodafone реально появился на ЖД вокзале. И даже пришли СМС», — написал комментатор.

«Пришло смс перезвоните я на связи от мамы она в Иловайске», — сообщил другой автор.

Также есть сообщения о том, что связь восстановилось и в оккупированных Горловке, Харцызске, Макеевке и Кировске. «Мтс все палки, звонить пока не получилось, но счет с 10 раза проверил, 5й квартал. Припоминаю интервью Ташкента, как он будет продавать оборудование оператора… Скрестив пальцы жду нормальную связь!» — пишут горловчане.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.

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