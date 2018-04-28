80% опрошенных россиян оказались довольны своей работой

80% опрошенных россиян довольны своей работой, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Местом работы удовлетворены даже 56% участников опроса, оценивающие свое материальное положение как плохое. Недовольство высказали 18% респондентов, что, по оценкам ВЦИОМ, является самым низким показателем с 2004 года. Готовы остаться на своем нынешнем месте работы 51% опрошенных россиян.

Пятая часть тех, кто хотел бы сменить место работы, пожаловались на низкую зарплату. О желании начать свое дело сообщили 7% участников опроса. Сослались на чрезмерно напряженный труд и отсутствие карьерного роста 6% и 5% респондентов соответственно. Каждый двадцатый опрошенный боится не заработать на достойную пенсию. Из-за «серой» зарплаты недовольны местом работы 3% респондентов.

«Причина улучшения оценок личной трудовой ситуации — в экономических проблемах в стране: чем сложнее ситуация в экономике, тем реже возникают мысли о смене работы, снижается уровень притязаний, прежде всего в части зарплаты, повышается общая лояльность к своей организации», — отметил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Опрос был проведен 25-26 апреля 2018 года среди двух тысяч респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.