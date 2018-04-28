Abba впервые за 35 лет выпустит две песни

Шведская группа Abba на своей странице в Instagram объявила, что записала две новые песни впервые со времен распада коллектива в 1983 году.

«Решение о том, чтобы развить захватывающий проект тура аватаров группы Abba, вызвало неожиданные последствия. Мы все чувствовали, что 35 лет спустя было бы здорово снова объединиться и зайти в студию звукозаписи. Так мы и сделали. И это было похоже на то, будто время остановилось, и мы просто были в коротком отпуске. Очень радостный опыт!» – написали музыканты.

Напомним, рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию.

Фото: The Independent