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Abba впервые за 35 лет выпустит две песни


Добавлено: 28 апр 2018 в 02:49, Категория: Новости на сегодня
Abba впервые за 35 лет выпустит две песни

Шведская группа Abba на своей странице в Instagram объявила, что записала две новые песни впервые со времен распада коллектива в 1983 году.

«Решение о том, чтобы развить захватывающий проект тура аватаров группы Abba, вызвало неожиданные последствия. Мы все чувствовали, что 35 лет спустя было бы здорово снова объединиться и зайти в студию звукозаписи. Так мы и сделали. И это было похоже на то, будто время остановилось, и мы просто были в коротком отпуске. Очень радостный опыт!» – написали музыканты.

Напомним, рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию.

Фото: The Independent


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Добавлено: 28 апр 2018 в 02:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

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