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» » Алексей Чайчиц делает только то. что ему нравится

Алексей Чайчиц делает только то. что ему нравится


Добавлено: 28 апр 2018 в 07:04, Категория: Шоу-бизнес
Алексей Чайчиц делает только то. что ему нравится
Сегодня такой прекрасный день! Я сейчас сияю изнутри! Я просто желаю вам никогда не жалеть денег на путешествия! Никогда, слышите! Я один раз рискнул и влюбился в жизнь, я хочу весь мир исколесить, хочу взять за руку свою любимую и вместе увидеть все эти пейзажи, вдыхая запах новых высот, вместе, рука в руке, после с ручками наших малышей, вместе и не жалеть в старости, что не посетил это место или другое! Наслаждайтесь! Любите! Живите! И рискуйте! Делайте то, что хотите, не слушайте всех тех кто в вас не верит! Если сегодня вы не хотите на работу, возьмите выходной! Завтра не хотите? Возьмите два дня, а если через три не хотите, бросайте к черту работу, найдите ту что нравится! Делайте то, что хочется, это элексир счастья! Я так живу с 17 лет когда перестал зависеть от семьи и я стал счастлив... А советчиков не слушайте, они вас не знают! Они не хотят верить, что вы будете жить лучше чем они! В бой! Смотрите на это фото и заряжайтесь!

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Добавлено: 28 апр 2018 в 07:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2

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