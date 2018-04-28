Андрей Денисов считает пару Ефременкой и Кучерова примером для подражания

Юлия Ефременкова в скором времени станет Кучеровой! Очень рад знакомству с такими замечательными людьми, которые всегда поддержат тебя и дадут толковый совет! Серега Кучеров (братишка-бизон) очень харизматичный, веселый, позитивный, ответственный, с ядерным процессором в голове мужик! Юля невероятно добрая, дерзкая, умная, красивая, перспективная девушка! У этой семьи просто безграничный потенциал! Я безумно рад тому, что, покинув проект, ребята вместе, любят друг друга и воплощают свои мечты в жизнь! Они пример для многих, как нужно выстраивать взаимоотношения между мужчиной и женщиной; прощать, если любишь! Безумно рад за Вас Кучеровы!