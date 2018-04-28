Аваков приказал наградить оружием 65 «оперов»

По приказу главы МВД Арсена Авакова 65 работников уголовного розыска МВД получили награды в виде боевого оружия. Об этом сообщил в Twitter глава Нацполиции Серий Князев.

«65 оперов уголовного розыска приказом Арсена Авакова награждены лучшей наградой: боевым оружием. Каждый в свое время победил в своих регионах особо опасных преступников. В глазах увидел спокойную уверенность, у некоторых – хитрость», – написал глава Нацполиции.

65 оперів карного розшуку наказом @AvakovArsen нагороджені найкращою відзнакою:бойовою зброєю.Більшість добре знаю- кожен у свій час переміг у своїх регіонах особливо небезпечних злочинців. В очах побачив спокійну впевненість, у декого-хитрість.Переконався — впораємося,переможемо pic.twitter.com/RIDe7CJFzO

— Сергій Князєв (@knyazevsergii) 28 апреля 2018 г.

Ранее Арсен Аваков пообещал пресекать «варварство» С14 и других групп.

Фото: УНИАН