Австралия и Канада перебросят в Японию авиацию для слежения за КНДР

Канада и Австралия собираются перебросить на американскую авиабазу Кадена на японском острове Окинава свои патрульные самолеты. Они будут контролировать соблюдение Северной Кореей режима санкций, введенных Совбезом ООН.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл уточнил, что страна направит в Японию противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.

Кроме того, еще ряд стран решил поучаствовать в наблюдении за незаконной деятельностью со стороны северокорейских судов в море, включая передачу грузов с корабля на корабль, что запрещено санкциями СБ ООН.