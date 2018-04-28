Биологический отец Владислава Галкина заявил о себе

Житель Омска Георгий Черкасов заявил, что является биологическим отцом российского актера Владислава Галкина. С таким заявлением он пришел на программу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Георгий Черкасов утверждает, что с матерью Владислава Галкина, драматургом Еленой Демидовой, у него был краткосрочный роман. Они познакомились в 1971 году в купе поезда Омск – Свердловск. Однако вскоре Черкасову необходимо было вернуться на работу в Омск. При расставании он поклялся, что найдет Елену, но обещание не выполнил. О том, что Владислав Галкин мог быть его сыном, он предположил только после его смерти, увидев телепрограмму, посвященную Демидовой. «Когда я узнал, что Демидова Елена Петровна – его мама, я двое суток не мог в себя прийти… я сел, смотрю... 25 декабря… девять месяцев назад, раз смотрю 25 марта. В это время я с ней был в любовных отношениях», – заявил Черкасов. Несмотря на обещание, он не смог объяснить, по какой причине не стал искать свою возлюбленную.

В доказательство родства с Галкиным Черкасов показал свои фотографии в молодости и фотографии сыновей – они оказались как две капли воды похожи на покойного артиста. Черкасов также заявил, что готов провести ДНК-тест в доказательство своей правоты, однако официальное признание отцовства ему не нужно.