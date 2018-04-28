Более трети осужденных за коррупцию оказались безработными

В 2017 году осужденных за коррупционные преступления россиян стало на 19% меньше по сравнению с 2016 годом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Судебным отделом Верховного суда.

Из 5,4 тысячи осужденных по статьям о даче и получении взяток, коммерческом подкупе и других подобных преступлениях 34% от всех осужденных являются «трудоспособными лицами без определенного рода занятий».

Каждый десятый является сотрудником правоохранительных органов. Чуть меньшая доля приходится на государственных и муниципальных служащих. Производственные и сельскохозяйственные работники составили 18%, сотрудники коммерческих организаций — 11,6%, давали взятки 4% нетрудоспособных граждан.

«Лица без определенных занятий — это в основном взяткодатели. Для правоохранителей это очень удобный вариант, потому что это самые незащищенные подозреваемые», — рассказал РБК ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев. Он добавил, что самые распространенные коррупционные случаи не связаны с отношениями бизнеса и властей.

«Это [получение места в] детских садах, ГИБДД в «промышленных масштабах», — заявил эксперт.

Основной категорией взяткодателей, по мнению Кирилла Титаева, являются водители, занимающиеся извозом без надлежащего оформления деятельности. Ко второй самой массовой категории относятся наркопотребители, которых стимулируют на взятку сотрудники правоохранительных органов при задержании с запрещенным препаратом. Третья категория — маргинализованные граждане, предлагающие взятку полицейским.

«У нас больше осуждают тех, кто дает взятки. Соответственно, это люди, которые к органам государственной власти, как правило, отношения не имеют. А получающих взятки сажают на порядок меньше», — объяснил РБК заместитель директора российского отделения Transparency International Илья Шуманов.