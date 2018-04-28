Бондарь/Минибаев стали вторыми в прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебро в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в канадском Монреале.

Россияне стали вторыми, набрав 425,28 балла. Первое место занял китайский дуэт Цю Бо/Ян Цзянь (472,11). Замкнули тройку лучших американцы Стил Джонсон и Брэндон Лоскьяво (420,66).

Надежда Бажина и Кристина Ильиных заняли четвертое место в синхронных прыжках в воду с 3-метрового трамплина с результатом 292,80 балла, первыми стали представительницы Китая Чан Яни и Ши Тинмао (313,50). Второе место заняли канадки Дженнифер Абель/Мелисса Ситрини Болье (304,83), третье - австралийки Эстер Цинь и Аннабель Смит (295,80).

Соревнования продлятся до 29 апреля.