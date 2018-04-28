Бывший главком ВКС оценил незаконный вывоз капитала с 2000 года

С 2000 по 2017 год из России было незаконно вывезено более 430 млрд долларов, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне, бывший главком ВКС Виктор Бондарев.

«По независимым оценкам, с 2000 года по 2017 год из нашей страны было вывезено порядка 430,7 млрд долларов. Это гигантские финансовые средства, которые могли быть вложены в развитие отечественной экономики», — приводит его слова РИА Новости.

Подробностей сенатор не привел.

Бондарев отметил, что его комитет предлагает ряд мер для противодействия экономическим преступлениям. В том числе создание «новых правовых и организационных механизмов», целью которых станет пресечение мнимых сделок в сфере внешнеэкономической деятельности и пресечение деятельности организаций, создаваемых в целях уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода капитала.