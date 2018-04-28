Центр Москвы перекроют 1 мая

Из-за праздничных мероприятий в центре Москвы 1 мая будет ограничено движение транспорта.

С 6:30 закроют для проезда Ильинку, Варварку, Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост.

С 9:00 нельзя будет проехать по Тверской, Моховой и Охотному ряду, сообщает в твиттере столичный департамент транспорта.

Также в течение дня будет перекрываться движение у Калужской площади, по улицам Большая Якиманка, Большая Полянка, по Малому и Большому Каменным мостам, Театральной площади и другим центральным улицам.

По мере прохождения колонн демонстрантов перекроют улицу Маши Порываевой и проспект Сахарова.