Чавушоглу: Турция полностью поддерживает территориальную целостность САР

Анкара не сомневается, что вместе с Москвой и Тегераном сможет помочь сирийскому народу достичь цели, заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

В субботу, 28 апреля, турецкий дипломат встретился с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Чавушоглу заверил коллег, что Турция полностью поддерживает территориальную целостность Сирии. Он не сомневается, что если три страны (Россия, Иран и Турция) продолжат сотрудничать в этом вопросе и выполнят поставленные задачи, в САР вернутся мир и стабильность.