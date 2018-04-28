Диаспора призвала мир отреагировать на закрытие украинской библиотеки в Москве

Мировое сообщество должно отреагировать на закрытие российской властью Библиотеки украинской литературы в Москве.«Всемирный конгресс украинцев призывает международное сообщество и правозащитные организации немедленно отреагировать на неприемлемые действия Российской Федерации, чтобы защитить национальные права и права человека украинского меньшинства в России», - сказал Чолий.Он добавил, что ВКУ осуждает ликвидацию библиотеки, которая уже давно подвергается преследованиям со стороны властных структур Российской Федерации.