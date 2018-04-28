Роль отца - для меня она очень ответственная и очень важная, я благодарен судьбе за это главное событие в моей жизни. Я считаю, что Мама не важнее Папы для ребёнка, ведь мы одно целое. И хотя все психологи говорят о том, что первое время ребёнку нужна только Мама и её тити, а роль Папы не особо важна, ничего подобного, я с этим абсолютно не согласен! Ребёнок чувствует заботу и ласку обоих родителей. И это равная забота. Ведь Мама и Папа одинаково заботятся, воспитывают, дают любовь, и одинаково ответственны за своего ребёнка. Все вопросы касающиеся малышки мы с супругой решаем вместе, ведь вопросы возникают разные, что есть, как купать, лечить, гулять, где должна стоять кроватка, какими памперсами пользоваться и т.д. И мы счастливы, что в нашей семье именно так. Я считаю, что будущие Мамы не должны «Бить себя в грудь» и кричать «Я Мать», и не давать принимать участие в подготовке, в воспитании, в выборе чего-либо для малыша, пусть это будет самым незначительным выбором нужно делать это совместно! Поэтому, кто бы не говорил но роль отца важна как для матери, так и для ребёнка. А вы как считаете?
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Новости » Шоу-бизнес » Дима Дмитренко высказался о важности роли отца в жизни ребенка
Дима Дмитренко высказался о важности роли отца в жизни ребенка
Добавлено: 28 апр 2018 в 17:56, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 28 апр 2018 в 17:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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