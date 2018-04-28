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Дома или другое жилье в Воронеже в ипотеку: плюсы и минусы


Добавлено: 28 апр 2018 в 14:44, Категория: Статьи

Каждый человек где-то живёт, и то место, где он живёт, называется его домом, даже если дом этот ему не принадлежит. Так сложилось, что у нас в России, в отличие от многих стран цивилизованного мира, большинство людей являются собственниками своего жилья. Будь то квартира в крупном мегаполисе или бревенчатая избушка в деревне, принадлежат они, по большей части тем людям, которые в них живут.

новостройка

То ли это традиция у нас такая, то ли просто желание иметь собственное жилище преобладает над всеми остальными устремлениями, но каждый, у кого имеется такая возможность, сегодня старается купить собственное жилье, воспользовавшись ипотечным кредитом. К сожалению, для большинства нашего населения этот способ улучшения жилищных условий неприемлем.

Подводные камни ипотеки

Не то чтобы у людей нет желания купить таким образом недвижимость, просто отсутствует возможность. Ведь для того, чтобы это сделать, нужно предварительно оплатить, по меньшей мере, десять процентов её стоимости. Учитывая, что стоимость скромной двухкомнатной квартиры в крупных городах исчисляется миллионами рублей, то первоначальный взнос за неё будет составлять сотни тысяч. Такие суммы по карману лишь немногим нашим соотечественникам. Это, конечно, печально, но нет худа без добра.

Для человека, который не сумел накопить хотя бы пару сотен тысяч рублей, брать ипотечный кредит строго противопоказано. Ипотека – это очень долгая история и даже благополучные, на первый взгляд, люди не всегда способны пройти весь этот путь от начала и до конца. Подводных камней здесь более чем достаточно. Перечисляя минусы ипотеки в её российском варианте, прежде всего, необходимо отметить её высокую стоимость.

Ипотечные кредиты у нас редко выдаются менее, чем под десять процентов годовых. Как правило, это одиннадцать или даже двенадцать процентов. Поскольку это долгосрочные кредиты, которые, обычно, выдаются на срок от двадцати и более лет, заёмщик за это время переплатит банку в два, два с половиной раза больше той суммы, которую он брал у банка взаймы.

новостройки

Дело даже не в том, что, позаимствовав два, три миллиона рублей, выплатить придётся на четыре, шесть миллионов больше. В конце концов, мы же русские люди и душа у нас широкая, что плохого в том, что наши денежки послужат росту благосостояния банковских служащих. Суть в том, что два десятка лет – это очень большой срок, и за это время много чего в жизни может измениться.

Человек, который ещё вчера был вполне здоров, имел хорошо оплачиваемую работу и смотрел на жизнь глазами оптимиста, завтра может потерять всё. Он может заболеть, попасть под сокращение штата на работе, да мало ли ещё что может случиться. И вот он уже просрочил выплату по ипотечному кредиту месяц, два и более. В этом случае банк имеет право конфисковать у вас недвижимость, поскольку она находится в залоге у банка. Выплаченные проценты, разумеется, вам никто не вернёт. Перспектива так себе.

Два способа решения жилищной проблемы – просто плохой и очень плохой

Однако, чем хороша ипотека, если, несмотря на все эти проблемы, люди при первой же возможности стремятся в эту кабалу попасть? Причина более чем простая: из создавшегося положения хорошего выхода нет, а есть только плохой и очень плохой. Ипотека – это просто плохой способ решения жилищной проблемы.

Можно конечно отказаться от неё и просто снимать квартиру. Надо сказать, что это обойдётся несколько дешевле ипотеки, но, несмотря на заметную экономию, этот способ решения жилищной проблемы попадает в разряд очень плохих. Прожив на съёмной квартире двадцать лет, потеряв силы и здоровье, человек в результате не приобретает ничего.

ипотека в новостройке

Через двадцать или тридцать лет, он будет вынужден уйти с квартиры, которая ему не принадлежит. Рано или поздно он выйдет на пенсию, размер которой у нас не позволяет жить на съёмных квартирах. Здоровье человека с годами тоже не крепнет. Получается, что, живя на съёмной квартире, человек в конце жизни оказывается у разбитого корыта. При этом его всю жизнь преследуют те же самые риски. Выплатив банку всё, что ему причитается, он получает в собственность благоустроенное жилье.

Дорогой российской ипотеке разумной альтернативы нет

Однако на этом преимущества и недостатки ипотеки не заканчиваются. Явным её достоинством является то, что в приобретённую по ипотеке квартиру или дом можно вселиться сразу, не дожидаясь, пока за неё будет выплачена вся сумма - изучить все варианты домов в Воронеже в ипотеку http://citadel-v.ru/catalog/doma-i-kottedzhi/. В то же время, до тех пор, пока за жилье не выплачены вся её стоимость, она может быть конфискована в пользу банка, выдавшего ипотечный кредит.

Право на льготы по ипотечному кредитованию

Как уже было сказано выше, российская ипотека – одна из самых дорогостоящих в мире, но это грустное обстоятельство скрашивается льготами, которые предоставляются некоторым категориям населения, таких как, военнослужащие, молодые семьи, обладатели материнского капитала. Что касается последней категории, то её преимущества на этом не исчерпываются. Поскольку материнский капитал на сегодняшний день составляет более четырёхсот тысяч рублей, то этой суммы вполне хватает, для того чтобы оплатить ею первый ипотечный взнос.

Русская ипотека: пути совершенствования

Взвешивая все плюсы и минусы ипотеки, можно прийти к простому выводу: несмотря на чудовищную переплату, ипотечное кредитование у нас будет развиваться и дальше, просто потому что разумной альтернативы ей сегодня нет, как не будет и в обозримом будущем. Почему так, в чём причина, чем хороша ипотека российского образца? Хороша она тем, что ей есть куда совершенствоваться.

В мире в целом стоимость ипотечного кредитования составляет не более двух-трёх процентов, тогда как у нас этот показатель превышает десять процентов и более. Впрочем, даже если этого не произойдёт и стоимость ипотечного кредита не упадёт, то это будет значить только одно: недвижимость в России в цене, и капиталовложения в неё всегда будут оправданы.

ипотека

В нашем нестабильном мире, когда скачут цены на нефть и прыгают валютные курсы ни в чём нельзя быть уверенным, кроме недвижимости, которая неизменно пользуется повышенным спросом. Это значит, что для нашего человека плюсы ипотеки всегда будут перевешивать её минусы.


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Добавлено: 28 апр 2018 в 14:44, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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