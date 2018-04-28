Дуюнов поедет "5 колец Москвы" за Marathon-Tula, Тараненко - за "Газпром-Русвело"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости, Вероника Гибадиева. Российский велогонщик Владислав Дуюнов поедет многодневную велогонку "Пять колец Москвы" в составе команды Marathon-Tula.

Многодневка пройдет в Москве 2-6 мая. В прошлом году на этой гонке Дуюнов выиграл пролог и стал вторым в общем зачете,

Как сообщает официальный аккаунт команды в социальной сети Instagram, кроме Дуюнова эту гонку за Marathon-Tula поедут Виктор Манаков, Артур Ершов, Максим Пискунов, Денис Некрасов, Сергей Мосин. Также два гонщика команды - Максим Сухов и Андрей Простокишин - будут заявлены на эту многодневку за сборную России.

В составе "Газпром-Русвело", которая стартует клубным составом на "Пяти кольцах Москвы", произошли изменения. "Вместо Алексея Курбатова выступит Владислав Тараненко", - сообщили РИА Новости в пресс-службе команды.