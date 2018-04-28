ЕР согласилась обсудить законопроект о приравнивании дохода депутата к среднему по стране

«Единая Россия» готова обсуждать инициативу руководителя «Справедливой России» Сергея Миронова о приравнивании доходов депутатов и сенаторов к средним по стране. Об этом ТАСС заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

По словам депутата, предложение «нужно тщательно и подробно обсуждать».

«Но в законопроекте в таком случае стоит также прописать отказ лидеров фракций от своих привилегий», — сказал Исаев агентству.

Законопроект был внесен 28 апреля Мироновым и его коллегой по фракции Олегом Ниловым.

Сейчас размер оплаты труда депутатов Госдумы и членов Совета Федерации приравнен к размеру оплаты труда министров.

В законопроекте предлагается платить парламентариям «ежемесячное денежное вознаграждение в размере средней заработной платы по Российской Федерации».

В пояснительной записке говорится, что в 2016 году средняя зарплата в России составила около 35 тысяч рублей, а размер ежемесячной зарплаты депутатов тогда же в несколько раз превысил этот уровень.

«Кроме того, законопроект отменяет ряд необоснованных привилегий членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению», — отмечают авторы документа.