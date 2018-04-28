Европа больше не может полагаться на США, — Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом заявила, что времена, когда Германия и Европа в целом могли полностью полагаться на всесильного партнера в лице Соединённых Штатов, прошли и теперь страны ЕС должны брать на себя больше ответственности.

«Время послевоенного порядка, длившееся более 70 лет после войны, минуло», — подчеркнула канцлер.

По ее словам, европейцы не могут себе позволить надеяться на то, что кто-то появится и спасёт их от опасностей, происходящих у их порога.

«Мы должны вносить свой вклад и этот вклад должен расти в ближайшие годы», — отметила Меркель и пояснила, что это относится и к военному участию, и к задачам предоставления помощи на развитие других стран, и к борьбе с причинами миграции.

Она добавила, что Германия «должна учиться играть свою роль».

«ФРГ — большая и экономически мощная страна, но в военной и политической сфере ей еще многое предстоит сделать», — признала канцлер.

При этом Меркель сказала и о важности трансатлантических отношений и партнерства Евросоюза и США, в том числе в рамках НАТО.

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