Фильм «Дякую» занял второе место на международном фестивале

Украинская лента «Дякую» заняла второе место на международном фестивале туристических фильмов в Риге (Латвия). Об этом в Facebook сообщила завсектором медиакоммуникаций и связей со СМИ Мининформполитики Марина Соботюк.

«Наша лента «Дякую» (короткометражная, государственное продвижение) заняла второе место на международном фестивале туристических фильмов в Риге (Латвия)», – написала она.

По мнению Соботюк, победа фильма на фестивале – доказательство креативности Украины.

«30 киношников со всего мира представили во время фестиваля свои работы. И Украина заняла второе место! Украинцы, радуемся вместе, это наша победа и доказательство, что Украина интересная и туристическая, а еще креативная!», – резюмировала представитель министерства.

Ранее сообщалось, что Минкульт предлагает направить 500 млн на патриотические фильмы.

Фото: Мининформполитики