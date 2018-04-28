Фонд кино выделит деньги на экранизацию романа Пелевина

Попечительский совет Фонда кино утвердил список проектов, которые получат финансовую поддержку в 2018 и 2019 годах, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Фонда.

В список включены 25 проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний-лидеров отечественного кинопроизводства, Из них 20 получат поддержку в 2018 году, еще пять — в 2019 году.

В частности, будут выделены средства на экранизацию романа Виктора Пелевина «Ампир V», одну из ролей в которой сыграет рэпер Oxxxymiron.

Финансирование на безвозвратной основе получит также фильм Алексея Германа-младшего «Воздух», который был представлен как российский аналог «Дюнкерка».

Деньги также выделят на картину «Братство» Мастерской Павла Лунгина, фильм ужасов «Пассажир» анимационные картины «Руслан и Людмила», «Пиноккио», «Большое Путешествие».