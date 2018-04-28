Где в Донецке есть связь Vodafone: перекличка по районам

Во временно неподконтрольном Украине Донецке сигнал мобильного оператора Vodafone по-прежнему ловится с перебоями. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
По их данным, дозвониться можно далеко не везде — в ряде районов еще даже не появились индикаторы связи на телефонах. В то же время в определенных частях города сигнал есть — его достаточно для звонков или хотя бы смс-сообщений.
В данный момент связь есть:
В Ворошиловском районе — местные жители уже дозванивались до своих близких.
На Цветочном (некоторые дончане сообщают, что им пока не удалось поймать сигнал).
На Донском.
В районе «Детского мира» — там также уже дозваниваются.
В Калининском районе (на б. Шевченко).
На Текстильщике — там связь есть уже достаточно давно, сигнал можно легко поймать прямо в квартире.
На Мирном (в то же время жители Солнечного сообщают об отсутствии связи).
На б. Пушкина.
В Киевском районе (местами).
В Куйбышевском районе (местами).
На Заперевальной (крайне нестабильный сигнал).
Связи нет:
В Ленинском районе (местами очень нестабильно пробивается связь, но звонки пока крайне затруднены).
В районе «Грузии».
На Набережной.
В районе «Донецк-Сити».
В районе Мариупольской развилки (связь появлялась, но потом снова исчезла).
В районе «Марабушты».
На Щетинина.
На Гладковке.
В Пролетарском районе.
По словам дончан, там, где сигнал есть, наблюдаются перебои с дозвоном, смс-сообщения доходят с задержкой. Для желающих попытаться непременно «поймать» сигнал, есть рекомендации перезагрузить телефон (иногда это помогает) или же дождаться утра — тогда все оборудование должно заработать.