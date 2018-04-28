Где в Донецке есть связь Vodafone: перекличка по районам

Во временно неподконтрольном Украине Донецке сигнал мобильного оператора Vodafone по-прежнему ловится с перебоями. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

По их данным, дозвониться можно далеко не везде — в ряде районов еще даже не появились индикаторы связи на телефонах. В то же время в определенных частях города сигнал есть — его достаточно для звонков или хотя бы смс-сообщений.

В данный момент связь есть:

В Ворошиловском районе — местные жители уже дозванивались до своих близких.На Цветочном (некоторые дончане сообщают, что им пока не удалось поймать сигнал).На Донском.В районе «Детского мира» — там также уже дозваниваются.В Калининском районе (на б. Шевченко).На Текстильщике — там связь есть уже достаточно давно, сигнал можно легко поймать прямо в квартире.На Мирном (в то же время жители Солнечного сообщают об отсутствии связи).На б. Пушкина.В Киевском районе (местами).В Куйбышевском районе (местами).На Заперевальной (крайне нестабильный сигнал).

Связи нет:

В Ленинском районе (местами очень нестабильно пробивается связь, но звонки пока крайне затруднены).В районе «Грузии».На Набережной.В районе «Донецк-Сити».В районе Мариупольской развилки (связь появлялась, но потом снова исчезла).В районе «Марабушты».На Щетинина.На Гладковке.В Пролетарском районе.

По словам дончан, там, где сигнал есть, наблюдаются перебои с дозвоном, смс-сообщения доходят с задержкой. Для желающих попытаться непременно «поймать» сигнал, есть рекомендации перезагрузить телефон (иногда это помогает) или же дождаться утра — тогда все оборудование должно заработать.