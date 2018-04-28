Геодезисты ЮВО в ходе учения на Кубани создали специальные электронные карты

В Краснодарском крае завершилось тактико-специальное учение (ТСУ) с Центром геопространственной информации и навигации Южного военного округа (ЮВО).

На мероприятие было привлечено около 150 военнослужащих и около 10 единиц специальной техники.

На первом этапе учения личный состав Центра был поднят по тревоге и совершил многокилометровый марш в район предназначения на штатной специальной технике.

Офицеры-геодезисты организовали контроль за состоянием навигационной обстановки и приступили к отработке задач по обеспечению автоматизированных систем управления войсками (АСУВ) и комплексов высокоточного оружия (ВТО) геопространственной информацией.

Кроме того, на основе дистанционного зондирования Земли специалисты создали фотодокументы местности и специальные электронные карты.

В учении были задействованы новейшие комплексы геоинформационного моделирования «Виолит-М», подвижная цифровая топографическая система «Волынец», подвижный навигационно-геодезический комплекс ПНГК-1.

ТСУ носило плановый характер и было направлено на повышение уровня профессиональной подготовки личного состава Центра геопространственной информации и навигации ЮВО.