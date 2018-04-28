Германия и США оценивают эффект от антироссийских санкций, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, передает РИА «Новости».

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Она также отметила сходство позиций Берлина и Вашингтона по вопросу отношения к действиям России. По словам Меркель, ведомства ФРГ и США очень тесно работают, что оценить эффективность санкций против Москвы.

«Мы очень тесно работаем с представителями администрации и Министерством финансов США, чтобы обменяться мнениями по поводу того, какое действие они могут оказать», — цитирует ее слова RT.

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