Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков посетил предприятия ОПК в Ульяновске

С 25 по 26 апреля 2018 года на базе Ульяновского механического завода прошла военно-техническая конференция по качеству выпускаемой военной продукции, а также круглый стол по теме: "Перспективный ЗРК войсковой ПВО средней дальности. Его место в системе вооружения войсковой ПВО на период 2030-2035 гг."

Выступая перед участниками круглого стола, среди которых были заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев, начальник войсковой ПВО генерал-лейтенант Александр Леонов, генеральный директор АО "УМЗ" Вячеслав Лапин, представители предприятий ВПК, военпредств и др., главком Сухопутных войск отметил, что подобные круглые столы проходят ежегодно.

— Сегодня нам важно определиться, какие требования будут предъявляться перспективному зенитному ракетному комплексу войсковой противовоздушной обороны средней дальности.

Основная мысль, которую хотел донести до заводчиков главком Сухопутных войск, была в том, что "нельзя отставать в развитии и совершенствовании комплексов вооружения и техники. — заявил генерал-полковник Салюков.

Далее перед участниками круглого стола выступил начальник войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации. Генерал-лейтенант Александр Леонов в свою очередь отметил, что никого не нужно убеждать в значимости противовоздушной обороны.

В ходе рабочей поездки генерал-полковник Олег Салюков ознакомился с процессом производства зенитных ракетных комплексов семейства «Бук» и «Тунгуска», а также побывал на Ульяновском автомобильном заводе.