Главы спецслужб отчитались о доходах

Руководители российских спецслужб обнародовали данные о доходах за 2017 год. Согласно декларации, директор ФСБ Александр Бортников за прошлый год заработал 10,9 млн рублей.

В 2016 году доход Бортникова составил около 11,4 млн.

Супруга главы ФСБ за 2017 год заработала 332 тысячи рублей.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин задекларировал за 2017 год 8,9 млн рублей дохода. Его супруга заработала 4,9 млн рублей.

В 2016 году доходы Нарышкина составляли 9,4 млн рублей.

Директор Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрий Кочнев в 2017 году заработал 11 млн рублей. Его супруга — 55,3 млн.

Закон обязывает госслужащих ежегодно до 1 апреля подавать декларации о доходах.