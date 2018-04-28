ГЛОНАСС планирует снизить долю импортных деталей в спутниках до 10 процентов

Искусственные спутники Земли ГЛОНАСС, используемые в одноимённой российской навигационной системе, будут к 2022 году производить на 90 процентов из отечественных комплектующих. Об этом заявил гендиректор компании «ИСС имени Решетнева», производящей спутники, Николай Тестоедов, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме

Путин поддержал идею объединения систем «ЭРА-ГЛОНАСС», «Безопасный город» и «112»

««Роскосмосом» разработана и предприятиями отрасли выполняется программа импортозамещения, по которой к 2022 году в космических аппаратах ГЛОНАСС должно быть не более 10 процентов иностранных комплектующих», — сказал Тестоедов.

На данный момент российские спутники системы ГЛОНАСС на 40 процентов состоят из импортных комплектующих, отметил гендиректор «ИСС имени Решетнева». Полный переход на производящиеся в РФ детали планируется осуществить не ранее 2025 года.

«Мы выйдем на полное импортозамещение позже, чем планировалось изначально, но, самое главное, что это системно разработанный «Роскосмосом» путь. В сумме путь от начала до конца займёт лет 10», — отметил Тестоедов.

Яндекс.Дзен

СМИ: Меркель получит нагоняй от Трампа из-за «Северного потока — 2»

«Хуже смерти»: в США отреагировали на попадание в Россию перехваченных в Сирии «Томагавков»

Пентагон назвал трагедией возможные поставки С-300 в Сирию