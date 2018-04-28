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» » ГЛОНАСС планирует снизить долю импортных деталей в спутниках до 10 процентов

ГЛОНАСС планирует снизить долю импортных деталей в спутниках до 10 процентов


Добавлено: 28 апр 2018 в 10:35,
ГЛОНАСС планирует снизить долю импортных деталей в спутниках до 10 процентов

Искусственные спутники Земли ГЛОНАСС, используемые в одноимённой российской навигационной системе, будут к 2022 году производить на 90 процентов из отечественных комплектующих. Об этом заявил гендиректор компании «ИСС имени Решетнева», производящей спутники, Николай Тестоедов, передаёт РИА «Новости». Читайте по теме

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««Роскосмосом» разработана и предприятиями отрасли выполняется программа импортозамещения, по которой к 2022 году в космических аппаратах ГЛОНАСС должно быть не более 10 процентов иностранных комплектующих», — сказал Тестоедов.

На данный момент российские спутники системы ГЛОНАСС на 40 процентов состоят из импортных комплектующих, отметил гендиректор «ИСС имени Решетнева». Полный переход на производящиеся в РФ детали планируется осуществить не ранее 2025 года.

«Мы выйдем на полное импортозамещение позже, чем планировалось изначально, но, самое главное, что это системно разработанный «Роскосмосом» путь. В сумме путь от начала до конца займёт лет 10», — отметил Тестоедов.

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Добавлено: 28 апр 2018 в 10:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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