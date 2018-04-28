Госдеп не подтвердил данные о проведении встречи Трампа и Ким Чен Ына в России

Госдепартамент не подтвердил информацию южнокорейских СМИ о том, что среди возможных площадок для встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа рассматривается Дальний Восток России. Об этом сообщает ТАСС. Читайте по теме
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«Мы не можем подтвердить эти сообщения », — сказала официальный представитель Госдепа.
Ранее южнокорейский телеканал YTN сообщил, среди потенциальных мест первого американо-северокорейского саммита рассматриваются Хабаровск и Владивосток.
В субботу Трамп сообщил, что время и место его встречи с северокорейским лидером прорабатываются. До этого он сообщал, что может встретится с Ким Чен Ыном в ближайшие недели.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен
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