Госдеп не подтвердил данные о проведении встречи Трампа и Ким Чен Ына в России

Госдепартамент не подтвердил информацию южнокорейских СМИ о том, что среди возможных площадок для встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа рассматривается Дальний Восток России. Об этом сообщает ТАСС. Читайте по теме

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«Мы не можем подтвердить эти сообщения », — сказала официальный представитель Госдепа.

Ранее южнокорейский телеканал YTN сообщил, среди потенциальных мест первого американо-северокорейского саммита рассматриваются Хабаровск и Владивосток.

В субботу Трамп сообщил, что время и место его встречи с северокорейским лидером прорабатываются. До этого он сообщал, что может встретится с Ким Чен Ыном в ближайшие недели.

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