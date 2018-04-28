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» » Готов на 98%: в сеть выложили сегодняшнее видео Крымского моста

Готов на 98%: в сеть выложили сегодняшнее видео Крымского моста


Добавлено: 28 апр 2018 в 16:04, Категория: Украина
Готов на 98%: в сеть выложили сегодняшнее видео Крымского моста

В сеть выложили новое видео со строительства Крымского моста, автомобильная часть которого должна открыться для движения в середине мая.

Сейчас она готова на 98%. Блогер Игорь Корсаков отмечает, что сейчас промышленные альпинисты завершают монтаж подсветки в цветах российского флага. Кроме того, с двух сторон автомобильного моста — в Тамани и в Крыму — будут обустроены досмотровые комплексы для выборочной проверки машин.

На железнодорожной части переправы сейчас завершают монтаж опалубки, а под арочными пролетами заканчивается монтаж палуб.

Работы с железнодорожными опорами и пролетами планируют закончить до конца 2018 года. При этом уже этим летом со стороны Тамани начнут укладывать шпально-рельсовую решетку. По предварительным планам, ж/д-часть Крымского моста должна быть сдана в эксплуатацию в декабре 2019 года.


Видео:

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Добавлено: 28 апр 2018 в 16:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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