Хакеры атаковали сайт премьер-министра Армении

Сайт главы кабмина Армении подвергся кибератакам, в результате которой пользователи могут получить письма, содержащие вирус, предупреждает пресс-служба правительства.

Пресс-служба сообщает, что с домена primeminister.am отправляются электронные письма с вложениями, содержащими вирусные программы. По словам специалистов, сбой в работе системы — результат кибератак. Пользователям предлагается игнорировать письма, рассылаемые с вышеуказанного домена.

В пресс-службе добавили, что эксперты работают над решением проблемы.