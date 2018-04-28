Инсайдеры: после рождения третьего ребенка принц Уильям и Кейт Миддлтон планируют четвертого

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Луи

Кейт Миддлтон и принц Уильям, став родителями в третий раз, нарушили "традицию" старшего поколения членов британской королевской семьи: у принцессы Анны, принца Чарльза, принца Эндрю и принца Эдварда по двое детей. Инсайдеры говорят, что герцог и герцогиня Кембриджские вполне могут решиться и на четвертого ребенка, взяв пример с королевы Елизаветы II.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с сыном Луи

Напомним, сегодня стало известно имя их новорожденного сына. Жители деревни Баклбери, где находится дом родителей герцогини Кэтрин, Майкла и Кэрол Миддлтон, не скрывали восторг и делились с прессой мыслями.

Кейт возьмет пример с королевы и родит четвертого ребенка, – сказал один из жителей, знакомый с семьей Миддлтон.

По словам инсайдеров, ее родители очень любят внуков, да и сама Кейт росла вместе с братом и сестрой, так что привыкла к большой семье.

Однако не все верят в то, что герцогиня Кембриджская согласится стать мамой в четвертый раз. Скептики напоминают о токсикозе, из-за которого супруга принца Уильяма мучилась каждую беременность.

Принц Уильям с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой