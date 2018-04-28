Интернет-омбудсмен предсказал блокировку IP пользователей из-за борьбы с Telegram

В какой-то момент Telegram может перейти на пиринговую сеть, в которой каждый узел (peer) является как клиентом, так и выполняет функции сервера. В этом случае Роскомнадзору придется блокировать уникальные сетевые адреса (IP) пользоваетлей. Об этом заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Рано или поздно Telegram может перейти на peer-to-peer-адресацию, когда Роскомнадзору придется вообще блокировать IP пользователей», — сказал он «Интерфаксу».

По словам омбудсмена, на базе peer-to-peer «сегодня построены блокчейн-сети или криптовалюты».

Мариничев добавил, что «у Роскомнадзора нет шансов с тем функционалом, которым он пользуется сегодня, достичь успеха» по блокировке мессенджера.

Интернет-омбудсмен также отметил, что после майских праздников он намерен обратиться к руководству страны.

«Мы готовим сейчас пакет предложений по разрешению этой ситуации, потому что то, чем сейчас занимается Роскомндазор — это совершенно бесполезно», — сказал он.

Интернет-омбудсмен входит в аппарат уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей.